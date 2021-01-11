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Sarıkamış’ta Bakanların katılımıyla 3 yıldızlı Iceberk Hotel hizmete girdi

İHA

Sarıkamış’ta Bakanların katılımıyla 3 yıldızlı Iceberk Hotel hizmete girdi

Kars’ın Sarıkamış İlçesinde Cıbıltepe Kayak Merkezinde yapımı tamamlanan 3 yıldızlı Iceberk Hotel törenle hizmete girdi.
Sarıkamış’ın turizmine katkı sağlayacak tesislerden birisi olan Iceberk Hotel’in açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan ve protokol üyeleri tarafından açıldı.
Yapımı tamamlanan Iceberk Hotel 24 oda, 60 yatak kapasiteye sahip, 27 metrekare genişliği ve farklı yatak tipi seçenekleriyle dikkat çeken standart odaları, Mıx ve bayanlar için iki ayrı SPA alanı, fitness salonu, çocuk oyun alanı, toplantı salonu, Teras Cafe ve bar gibi sosyal alanlar müşterilerine rahat bir konaklama yaptırıyor.
Açılışta açıklama yapan otel işletmecileri Serkant Aykul ve Nimetullah Alkan, kaliteli yaşam standartlarını aşan bir Sarıkamış için çalıştıklarını belirterek, Sarıkamış’a böyle bir tesis kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Törenle kurdele kesilerek hotelin açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar daha sonra oteli gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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