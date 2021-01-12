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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Türker Öksüz basınla bir araya geldi Öksüz, kentteki yatırımları değerlendirdi

İHA

Vali Türker Öksüz basınla bir araya geldi Öksüz, kentteki yatırımları değerlendirdi

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi. Öksüz, kentte hayata geçirilen projelerle birlikte yatırımları değerlendirdi.
Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen değerlendirme toplantısında, başta valilik yatırımları olmak üzere belediye tarafından 2021 inşaat sezonunda hayata geçirilecek projeler masaya yatırıldı.
Gazetecilerin her türlü olumsuz şartlara kamuoyunu bilgilendirmek için önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Kars Valisi Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, “Bir yılı daha geride bıraktık. 2021 yılı inşallah 2020 yılının zorluklarının yaşanmadığı, olumsuzluklarını yaşamadığımız bir yıl olur. 2020 yılı afet tanımı içerisinde ne yer alıyorsa, onların geçekleştiği bir yıl oldu. maalesef hem dünya için, hem ülkemiz için, depremi yaşadık, seli yaşadık. Yangını yaşadık, en sonunda bu Covid denen salgını yaşıyoruz. Halen de bu salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgında maalesef bazı vatandaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Alınan tedbirler çok önemliydi. Halende çok önemli, bunu tekrar ifade edeyim. Bizler karantina tedbirlerinden tutun, filyasyon çalışmalarına kadar, işte işletmelerin, ticaret hanalerin denetimlerinden tutun, pozitif olan hastaların günlük kontrollerine kadar her türlü faaliyeti gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız, gerek filyasyon ekiplerimiz, gerek sağlık çalışanlarımız, gerek kolluk güçlerimizle, bütün kamu personeli, vefa destek gruplarıyla, salgın denetim merkezimizde yer alan tüm personelimizle bu mücadeleyi başından beri yürütüyoruz, yürütmeye devam ediyoruz. Allah’a hamdolsun geldiğimiz nokta oldukça iyi, 15 Ekim’e göre yaklaşık yüzde 80’den fazla vaka sayılarında azalma var. Bu bizlere için çok sevindirici ancak tedbirleri elden bırakmak yok, aynı şekilde tedbirlere uymalıyız. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz” dedi.
Kars’ta çalışmalarının aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Vali, Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, “Çalışmalarımız devam ediyor. gerek valilik, gerekse belediye olarak, tabi ki iki görevin ayrı bir sorumluluğu var. Valilik olarak yürüttüğümüz projeler var. Belediye olarak hayata geçirdiğimiz projeler var. İnşallah 2021 yılında Kars’ı gerçekten yaşanılabilir şehirlerarasına sokacağız. Başta alt yapı olmak üzere kaldırım ve yol çalışmaları, katı atık depolama projesi, otogar yapımı, bunların yanında Kars Vadisi Projesi, Peynir Müzesi Projesi ve Tarihi hamamların restorasyon çalışmaları sürüyor. İnşallah kısa sürede Karslılara hak ettikleri hizmetleri vereceğiz” diye konuştu.
Vali Öksüz, toplantının ardından valilik çıkışında basın mensuplarıyla bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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