Kars Belediyesi dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kars Belediyesi Korona virüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerce şehrimizin birçok noktasında Korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında halkımızın yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, vaka görülen binalar ile birçok noktada dezenfeksiyon çalışmaları kararlılıkla yürütülüyor.

Kente geçtiğimiz aylarda yükselişe geçen vaka sayıları, hem devletin hem belediyenin hem de vatandaşların alınan tedbirleri kararlılıkla uygulaması sonucu ciddi oranda düşüş yaşanmış olup dezenfeksiyon çalışmaları salgın riski ortadan kalkıncaya kadar devam edecek.

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