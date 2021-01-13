90 bin Sarıkamış şehidi anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı

Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen 90 bin askerin anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı.

Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen 90 bin askerin anısına yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak eksi 24 derece soğukta yaptırılan kardan heykeller, Kars İl Jandarma Komutanlığı ile Sarıkamış Komando Taburu tarafından ışıklandırıldı. Cıbıltepe Kayak Merkezi oteller bölgesinde açılışı 9 Ocak’ta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan kardan heykellerin rengarenk ışıklandırılması ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümü etkinlikleri için eksi 24 derece soğukta yapılan kardan heykeller vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.