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Kars'ta geleneksel at yarışları; 7,5 kilometrelik parkurda 'Umut Efe' birinci

DHA

Kars'ta geleneksel at yarışları; 7,5 kilometrelik parkurda 'Umut Efe' birinci


Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)KARS´ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyünde düzenlenen at yarışlarında renkli görüntüler, ortaya çıktı. Benliahmet Atlı Spor Kulübü´nce gerçekleştirilen yarışlarda 5 at yer aldı. 7,5 kilometrelik parkurda, joker İbrahim Yılmazel´in biniciliğini yaptığı, Cengiz Bulut´a ait `Umut Efe´ isimli at birinci geldi.
At yarışlarının kentte en çok yapıldığı Benliahmet köyünde, birkaç yıl aradan sonra Atlı Spor Kulübü´nün bu yıl kurulmasıyla yeniden yarışlar başladı. Köylüler, dün bir araya gelerek, çevre köylerden de gelen at meraklılarının toplanmasıyla yarış atlarını hazırladı. Atlarını süsleyen ve kuyruklarını bağlayan sporcular, yarışmanın start alacağı Kağızman yolu üzerindeki Kesikköprü mevkisine gitti. Bölge halkı da 7,5 kilometrelik parkurda atların yarışını izlemek için hakim tepelere çıktı. Dürbünlerle ve sosyal medya hesaplarındaki canlı yayınlarla yarışı izleyenler, daha sonra bitiş noktasına akın etti. Bitiş noktasındaki Türk bayrağının bulunduğu alana kadar koşan atları izleyenler, heyecan yaşadı. Birinci gelen atı ve jokerini görmek için birbirleriyle yarışanlar olurken, yorulan atlar ise rahatlaması için yaklaşık 10 dakika gezdirildi.
BİRİNCİYE 2 BİN 500 LİRA 
İbrahim Yılmazel´in biniciliğini yaptığı, Cengiz Bulut´a ait `Umut Efe´ isimli at birinci gelirken, Ekin Akkurt´un `Botan´ atı ikinci, Yakup Cece´nin `Yıldırım´ isimli atı ise üçüncü oldu. Muhtar Rahmi Korkmaz, birinciye 2 bin 500 lira para ödülü verdi ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Korkmaz, yarışların belli aralıklarla devam edeceğini söyledi.
Yarışları birincilikle tamamlayan joker İbrahim Yılmazel de at yarışının sevda olduğunu dile getirerek, tarifsiz duygular içinde bulunduğunu belirtti.
Atın sahibi Cengiz Bulut ise çok mutlu olduklarını kaydetti.
Öte yandan yarışlardan sonra birinci gelen atın sahibi Cengiz Bulut´un evine geçildi. Alkışlarla karşılanan atın başarısı nedeniyle kurban kesimi yapıldı. Koyunun kanını atın alnına süren Cengiz Bulut, yarışmada aldıkları başarıyı kutlayan herkese teşekkür etti.
Joker İbrahim Yılmazel de yakınlarının tebriklerini kabul ettikten sonra atını ahıra aldı ve birincilik madalyasını hayvanının boynuna taktı.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-01-13 10:21:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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