Kars’ta tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Kars’ta tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 45 adet şahıslardan alınmış çek ve senet ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nce Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçu kapsamında yapılan operasyonda A.E. (55), C.B. (48), M.Ş.C. (48), K.Y. (80), E.G. (59) ve G.Y. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait 97 adet fişek, 45 adet farklı şahıslara ait çek ve senet ve suçlamalarla bağlantılı çeşitli belgeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli 6 kişi İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği öğrenildi.

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