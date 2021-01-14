Sağlık çalışanlarına aşılar yapılmaya başladı

Kars’ta görevli sağlık çalışanlarına Korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yapılmaya başladı.

İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, Yususpaşa Aile Sağlığı Merkezi’nde sağlık çalışanlarıyla birlikte açı oldu.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, “Öncelikle aşı programının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bakanımızın da dediği gibi, ‘Tünelik ışığı göründü.’ Artık bu saatten sonra hastalıktan korunmanın en önemli yolunun aşı olduğunu daha iyi bilmekteyiz. Ve vatandaşlarımız aşıya tam destek çıkmasını talep ediyoruz. Bugün ilimizde 43 merkezde 3 bin 200 sağlık çalışana aşılma işlemi başlamış oldu. öncelikli olarak sağlık çalışanlarından başlayarak 65 yaş üstü, sonrasında tüm vatandaşlarımızı aşılamaya geçeceğiz. Bu süreçte bizlere her türlü desteği sağlayan sağlık bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Kars’a ilk etapta 4 bin 500 aşının geldiğini belirten Lazoğlu, “İlimize ilk etapta 4 bin 500 aşı geldi. 3 bin 200 adet sağlık çalışanımıza aşı yapmayı planlıyoruz. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda da öncelikli olarak vatandaşlarımıza başlayacağız. Sonrasında da peyder pey bakanlığımızdan ilimize aşılar gönderilmeye başlayacak. İl dozunmu yaptırdım. 28 gün sonra ikinci dozumu yaptıracağım ve bu şekilde aşılama tamamlanmış olacak” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından daha sonra sağlık çalışanları ilk doz aşılarını yaptırdı. İkinci doz aşılama ise 28 gün yapılacak.

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