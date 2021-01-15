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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Emniyet Müdürlüğü binası turizme kazandırılacak

İHA

Kars Emniyet Müdürlüğü binası turizme kazandırılacak

Kars’ta pek çok kuruma yıllarca ev sahipliği yapan eski Emniyet Müdürlüğü binası Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) mali desteğiyle turizme kazandırılacak.
Kars’ta Faikbey Caddesi üzerinde merkezi bir konumda bulunan ve pek çok kuruma yıllarca ev sahipliği yapan eski Emniyet Müdürlüğü binası Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle turizme kazandırılacak. İl Emniyet Müdürlüğü’nün boşalttığı tarihi bina restore edilerek Polis Evi’ne dönüştürülecek. SERKA’nın 6.Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında mali destek almaya hak kazanan İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait “Tarih Polisle Korunuyor” projesinin sözleşmesi imzalandı.
Yaklaşık iki yılda tamamlanması hedeflenen projenin sözleşmesi SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından imzalandı. Proje ile, tarihi ve tescilli olan binanın koruma altına alınması, restore edilerek turizme kazandırılması, yerli ve yabancı turistler için alternatif bir turizm mekanı haline getirilmesi hedefleniyor.
Konaklama hizmetinin de sunulacağı tarihi yapı, kente gelen yerli ve yabancı turistler için de yeni bir mekan olacak. Proje, aynı zamanda kentteki istihdama da katkı sunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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