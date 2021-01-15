JASAT timleri hayvan hırsızlığı çetesini çökertti

Kars’ta “JASAT” timleri hayvan hırsızlığı organize suç örgütünü çökertti.

Kars İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2020 sonbahar aylarında meydana gelen faili meçhul “hayvan hırsızlığı” olaylarının aydınlatılmasına yönelik JASAT Timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kars ilinde meydana gelen toplam 10 faili meçhul hayvan hırsızlığı olayı aydınlatıldı.

Ardahan ve Kars illerinde büyükbaş hayvan ve at hırsızlığı yapan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi Düzenlenen operasyonda çok sayıda adreste arama yapıldı. Kentte 10 hırsızlık olayında çalınan hayvanlardan 20 adedi bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili şüpheli 24 kişi gözaltına alındı. Aralarında örgüt lideri dahil bulunduğu 7 kişi organize olarak hayvan hırsızlığı yapmak suçundan adli makamlar tarafından tutuklandı.

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