Kars'ta kar etkili oldu; kayan araç, traktör ile kurtarıldı



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta, etkili olan yoğun kar yağışı güzel görüntüler oluştururken, hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Yalçınlar köyünde yol dışına çıkan muhtara ait hafif ticari araç, traktörle uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Kars'ta kent genelinde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluştururken, birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Yalçınlar köyünde yoldan çıkan Muhtar Tekin Çiftçi'ye ait hafif ticari aracı kurtarmak için köylüler, seferber oldu. Traktörle güçlükle çekilen araç, uzun süren uğraşlar sonucu kurtarıldı. Mevsim boyunca tali yollarda bu tür olumsuzluklarla zaman zaman karşılaşabildiklerini belirten vatandaşlardan biri, "Kar yağınca bunlar da kaçınılmaz oluyor. Alıştık artık. Allah kaza bela vermesin" dedi.

Kent merkezine giderken tali yolda aracının kaydığını söyleyen Muhtar Tekin Çiftçi, "İnsan gücü yetersiz kalınca traktörü getirip çıkardık. Bu gibi havalarda çok dikkatli olma gerek. Çok şükür ki bir şey olmadı" diye konuştu.FOTOĞAFLIDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-01-17 09:40:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.