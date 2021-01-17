Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayak severleri ise sevindirdi.

Gece saatlerinde etkili olan kar etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden birçok köy yolu ulaşılma kapandı. Kapalı bulunan köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için Kars İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

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