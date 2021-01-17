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Sarıkamış ilçe Belediye Başkanı Harun Hayali'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

İHA

Sarıkamış ilçe Belediye Başkanı Harun Hayali'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

Kars’ın Sarıkamış İlçe Belediye Başkanı Harun Hayali'nin korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.
Sarıkamış Belediyesi Başkanı Harun Hayali, ateş, kusma, titreme şikayetleri nedeni ile hastaneye başvurdu ve yapılan tetkikler sonucu Covid19 testinin pozitif olduğu belirlendi. Başkan Hayali, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiler neticesinde Belediye Başkanı Harun Hayali’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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