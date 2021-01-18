JASAT at hırsızlarını yakaladı

Kars’ta 3 ay önce çalınan atlar JASAT ekiplerince bulundu. Atları çalan şüpheli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kars’ta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Ekim 2020’de meydana gelen faili meçhul at hırsızlığı olayının aydınlatılabilmesi için JASAT timleri çalışma başlattı. JASAT timlerince 3 ay süren titiz çalışma ve takip sonucunda at hırsıları tespit edildi.
Adres bilgileri elde edilen at hırsılarına yönelik JASAT ekiplerince Kars ve Ardahan illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli 7 yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli 7 kişiden 3’ü hakkında organize olarak hayvan hırsızlığı yapmak suçundan adli makamlar tarafından işlem başlatıldı. Öte yandan çalınan atlar sahiplerine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.