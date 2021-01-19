Kars’ta gelişi güzel çöp atmaya son, belediye belirlenen saatler dışında cadde ve sokaklara çöplerini bırakan vatandaşlara cezai işlem uygulayacak.

Kars Belediyesi çevre kirliliğini ortadan kaldırmak, halk sağlığını korumak ve daha temiz bir Kars için 25 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere “Çöp Saati” uygulamasına geçiyor.

Bu kapsamda tüm vatandaşlar çöplerini akşam 18.00 20.00 saatleri arasında dışarı çıkarmaya ve çöp kutularına atma konusunda duyarlı olmaya davet edildi.

Belirtilen saatler dışında ve çöp atma noktaları dışına yapılacak çöp atma işlemlerine ise cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

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