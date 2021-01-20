Kars’ta kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta Korona virüs (Covid19) tedbirleri hiçe sayarak kumar oynayan 4 kişiye 21 bin 94 lira ceza kesildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Merkez mahallesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi alındı. Bununa üzerine harekete geçen polis, adres bilgileri belirlenen işyerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli 4 kişi kumar oynadıkları esnada suçüstü yakalandı. Polis kumar oynayan 4 kişi ve işyeri sahibine 4 Covid19 kapsamında 21 bin 94 lira idari para cezası kesti.

Öte yandan işyeri sahibi hakkında ise “Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.