Kağızman’da 4 köy yolu ulaşıma kapalı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ın Kağızman ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışından dolayı 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipiden Kağızman’a bağlı Akçakale, Akyayla, Keşişkıran ve Yağlıca köylerinin yolları ulaşıma kapanırken, ulaşıma kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kapalı köy yollarının açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.