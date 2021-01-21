Kars’ta soğuk hava etkili oluyor

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta termometreler gece eksi 22 dereceyi gösterdi. Sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü.
Kar yağışının ardından buzlanma ve don olaylarının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava etkisini artırdı. Kentte gece hava sıcaklığı en düşük eksi 22 derece ile Kars'ta ölçüldü.
Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta işyerlerinin camları buz tuttu. Vatandaşlar ise sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta zorlandı.
Soğuk havanın kentte etkili olacağı bildirilirken, yetkililer sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.