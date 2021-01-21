Kars’ta tarihi evler yıkılıyor

Kars’ta bulunan çok az sayıda tarihi evler tek tek yıkılarak kayboluyor. Kent merkezinde Baltık Mimarisi tarzında yapılan evlerde birçoğu adeta yıkılmamak için direniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı için Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Turizm Stratejisi Eylem Planı kapsamına alınan 15 ilden birisi olan Kars’ta tarihi evler herkesin gözleri önünde yıkılıyor.

Geçmişte Bagratlı Krallığı'na ve Cenubu Garbi Kafkas Hükümeti'ne; “Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti”ne başkentlik yapmış sınır kenti Kars’ta, sahipleri tarafından sahipsiz bir şekilde bırakılan tarihi evler, önce defineciler tarafında kazılıyor, ardından yavaş yavaş yıkılıyor. Ordu Caddesi üzerinde bulunan tarihi evde yıkılmaya yüz tutan evlerden birisi, içerisi defineciler tarafından kazılan tarihi ev duvarları çatlamış, çerçeveleri kırılarak kaderine terke edilmiş.

Kent merkezinde bulunan ve sahipleri tarafından kaderlerine terk edilen tarihi evlerinin çatı, kapı, pencereleri kırılmış, bir kısmının içerisi defineciler tarafından kazılmış, kalan bir kısmının ise sadece duvarları kalmış, hiş kimsenin sahip çıkmadığı tarihi evler zamanla yıkılarak tarihin karanlıklarında yerini alacak.

Özellikle kent merkezinde bulunan tarihi evlere yetkililerin sahip çıkmasını isteyen vatandaşlar, tarihi evlerin restorasyon yapılarak kent turizmine kazandırılmasını istiyor.

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