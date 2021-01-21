Sarıkamış Harekatı’nın 106 yılında, öğrencilerden 106 mektup

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Sarıkamış Harekatı’nın 106 yıldönümünde öğrenciler 106 mektup yazdı. Yazılan mektuplar, il Jandarma Komutanlığı ve Sarıkamış Jandarma Tabur Komutanlığı’na teslim edildi.

Bursa Belediyesi koordinasyonunda Bursa Yıldırım ilçesinde eğitimöğretimine devam eden öğrenciler tarafından Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerinin 106. yıl dönümünde 106 mektup kaleme almış ve bu mektupları İl Jandarma Komutanlığı Sarıkamış Jandarma Tabur Komutanlığında görev yapan kahraman komandolara gönderildi.

Öğrenciler tarafından yazılan mektuplar, Sarıkamış Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Sarıkamış İlçe Jandarma personelince okunarak, kahraman şehitler bir kez daha anıldı.

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