Kağızman’da bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Kağızman’da terörle mücadele kapsamında bazı bölgeler geçici özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda vatandaşlarımızın zarar görmelerinin engellenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; Kağızman Çemçe Bölgesi, Kağızman Madur Bölgesi, Kağızman Kurtkulak Üs Bölgesi ve Kağızman Şehittepe Üs Bölgesi; 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesi gereğince, Cumhurbaşkanlığının 05.01.2021 tarih ve 3399 Sayılı Kararıyla 01.01.202131.12.2021 tarihleri arasında Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir” denildi.

Öte yandan belirlenen tarihler arasından vatandaşların geçici özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen bölgeleri kullanmamaları uyarısında bulunuldu.

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