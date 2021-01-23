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Vatandaşların kirpikleri dondu Kars eksi 30’u gördü

İHA

Vatandaşların kirpikleri dondu Kars eksi 30’u gördü

Kars’ta termometreler eksi 30’u gösterdi. Soğuktan vatandaşların kirpikleri dondu.
Sibirya soğukları Kars’ta etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye düştüğü kentte, ağaçlar kırağı tuttu, Kars Çayı’ndan duman çıktı. Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşların ise maskeleri ile kirpikleri buz tuttu.
“Kars’ın soğuğu insanın kirpiğini dondurur”
Hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Gerçekten Kars’ta kışın en soğuk günü diye biliriz. Bugün hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştü. Gördüğünüz gibi kaşım, kirpiğime kadar donmuş. Kars’ın soğuğu insanın kaşını kirpiğini dondurur” dedi.
Kentte aşırı soğuklardan sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Soğuktan sokak hayvanlarının yüzü buz tuttu. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 30 derece, sabah saatlerinde ise 29 derece olarak ölçüldü. Soğukların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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