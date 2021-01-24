Kars’ta KGYS denetimleri sürüyor Kurallara uymayan 20 araca cezai işlem uygulandı

Kars’ta KGYS denetimleri aralıksız devam ediyor. Trafik ekipleri kurallara uymayan ve kırmızı ışık ihlali yapan 20 araca cezai işlem uyguladı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce il merkezinde KGYS ile yapılan denetimlerde kırmızı ışık kurallarına uymayan, yaya yoluna park eden ve araçları ters yönde süren toplamda 20 araca ceza kesildi.
Öte yandan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce yaya güvenliğinin sağlanması yönünde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.