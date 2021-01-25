Akyaka’da bir köy karantinaya alındı

Kars’ın Akyaka ilçesinde bir köy karantinaya alındı.
Kars’ta Korona virüs tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyü karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka Duraklı köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Öte yandan karantinaya alınan Duraklı köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.