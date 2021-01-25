Başkan Çalkın’ndan evi yanan Acar ailesine anlamlı ziyaret

Kars’ın Arpaçay ilçesinde geçtiğimiz günlerde evi çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen Acar ailesini Başkan Çalkan ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, beraberindeki Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, meclis üyeleri ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Arpaçay’a bağlı Değirmenköprü köyüne bir takım ziyaretler geçekleştirdi.

Çalkın, Değirmenköprü köyünde evi yanan Halit Acar'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Çalkın, Halit Acar’a maddi ve manevi destekleriyle her daim yanında olduklarını söyledi.

Acar’a geçmiş olsun dileklerinde de bulunan Çalkın, yanan evle ilgili gerekli yerlerle görüşmeler yapacağını ve soğuk kış günlerinde aileye her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Çalkın, Değirmenköprü köyünde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından kent merkezine döndü.

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