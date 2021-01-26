Kazım Karabekir Paşa ölüm yıldönümünde Kars’ta anıldı

AB hedefin çok gerisinde: 27 ülkede sadece 9 milyon doz aşı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars'ın kurtarıcısı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 73'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Anma programı İstasyon Mahallesi'ndeki Tren Garı önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa'nın anıtına çelenk konulması ile başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tren Garı'ndaki programın ardından etkinliğe daha sonra Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi’nde devam etti.

Programın açılışında konuşan Kars Valisi/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, “Kurtuluş mücadelemizin kahramanlarından, Doğu Cephesi Komutanı ve Kars’ın kurtarıcısı Kazım Karabekir Paşa’yı vefatının 73’üncü yıldönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun” dedi.

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi’nde programda "Kazım Karabekir Paşa"nın hayatı anlatıldı.

Programa Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14. Mekanize Tugay Komutanı Özgür Nuhut, Başsavcı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, kamu kurumkuruluşlarının yöneticileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.