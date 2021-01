Başkan Çalkın, durmak bilmiyor

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, dur durak bilmiyor. Başkan Çalkın, rutin olarak her sabah erken saatlerde başlayarak mahalle, köy, ilçe ve belde ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geliyor.

Göreve başladığı günden itibaren gerek parti binasında ve gerekse ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşan Çalkın, vatandaşların sorunlarını dinliyor. Çözüm noktasında ilgili kurum ve birimlerle bağlantı kurarak kendisine iletilen sorunları kısa sürede çözerek vatandaşların sorunlarını gideriyor.

“Başımız ağrısa başkanı arıyoruz”

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’ın istedikleri saatte çok rahatlıkla arayabildiklerini ifade eden vatandaşlar, “Allah başkanımızdan razı olsun, gecenin bir vakti başımız ağrısa arıyoruz. Hemen telefonumuza cevap veriyor. Sorunumuzu dinliyor, Gece hastaneye gideceğiz araç gönderiyor. Doktoru arıyor, bilgilendiriyor, her türlü sorunumuzu kısa sürede çözüyor, bizler kendisinden çok memnunuz” dediler.

“Diğer partililer gibi değil!”

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’ın diğer parti başkanlarından ayrı tuttuklarını belirten vatandaşlar, “Varsa yoksa AK Parti, kendi evimiz gibi gittiğimiz zaten odasının kapısı sonuna kadar açık, bizleri görünce hemen ayağa kalkarak buyur ediyor. Hiç yabancılık çekmiyoruz. Kendi evimizde gibi hissediyoruz. Bizleri dinliyor, hürmet ediyor, her derdimize koşuyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan da razı olsun ki, böyle bir başkanla yoluna devam ediyor. Genç, dinamik, çalışkan sürekli sahada, masa başında oturmuyor, halkın ayağına gidiyor, daha ne isteyelim. Diğerleri sadece konuşmuyor” diye konuştular.

Başkan Çalkın, dolaştığı mahallelerde belediye hizmetleri yönünde gördüğü eksiklikleri de belediye yetkilileri ile istişarede bulunarak çözüme kavuşması noktasına çalışmalar yürütüyor.

