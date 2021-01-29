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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

JAK timlerinden Afetlere duyarlılık için kayaklı gösteri

İHA

JAK timlerinden Afetlere duyarlılık için kayaklı gösteri

Kars Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Afet risklerine karşı hep birlikte" sloganıyla düzenlenen etkinlikte JAK timleri kayaklı gösteri yaparak vatandaşları afetlere karşı uyardı.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan 2021'i "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan etmesiyle Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Vali Öksüz, vatandaşları afet konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı.
Etkinlikte ayrıca Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ellerinde Türk bayrağı ve "Afet risklerine karşı hep birlikte" yazılı pankartı açarak kayak merkezinin 1 etap pistinden meşalelerle iniş yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı Türkiye Afet Yılı olarak ilan edildiğini ifade eden Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “İçişleri bakanlığımız tarafından 2021 yılı ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edildi. Afetler hepinizin bildiği gibi bizim sıkça karşılaştığımız ülke olarak maalesef can ve mal kayıplarına da yol açan olaylardan birisi, tabi istiyoruz ki artık afetler can ve mal kaybına yol açmasın. Bizler istiyoruz ki artık şehirlerimiz daha güvenli olsun, daha güvenli şehirlerde yaşayalım. Can ve mal kayıpları çok daha az olsun” dedi.
Öksüz, “Afet sırasında ve afet sonrasında çeşitli iyileştirmeler yapılıyor. Biz bu iyileştirmeler içerisinde müdahaleler için harcadığımız kaynaklarımızda daha azaltalım. Yani daha az para harcayalım ve afetlerden en az zararla çıkalım istiyoruz. Bu doğrultuda İl Afet Risk Planımızı da hazırlıyoruz. Böylelikle şehrimizde afetlere hazır olmak istiyoruz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Öksüz, ve beraberindekiler kayak merkezinde bulunan vatandaşları afet konusunda bilgilendiren el broşürleri dağıttı. Öksüz bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

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