13 yaşındaki Emre, evin bahçesini hayvanat bahçesine çevirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

13 yaşındaki Emre, evin bahçesini hayvanat bahçesine çevirdi

DHA

13 yaşındaki Emre, evin bahçesini hayvanat bahçesine çevirdi


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS´ın merkez Cumhuriyet köyünde yaşayan Emre Salgar (13), evlerinin bahçesinde kedi, köpek, tavuk, horoz, kaz ve güvercin besliyor. Can dostlarına gözü gibi bakan Salgar, birçok hayvanı da sahiplendi. Boyunlarına sarıldığı hayvanların bakımını eksik etmeyen Salgar, hayvanlara işkence edenlere de sitemde bulundu.
Kent merkezine 10 kilometre mesafedeki Cumhuriyet köyündeki çocukların birçoğu, eğitimlerinden artakalan zamanlarının büyük bölümünü hayvanların bakımıyla geçiriyor ardından da atlarına binerek, köy gezisine çıkıp, eğlenceli anlar yaşıyor. Çocuklar, büyükbaş ve küçükbaşlar, atlar ve kümes hayvanlarının yanı sıra evlerinde bekçilik yapan köpeklerini de büyütüyor.
Arda Salgar 'Tarzan' ismini verdiği atıyla Emre Salgar da 'Alkız' adlı atı ile karla kaplı köyün yollarından arazilerine kadar dolaşıyor. Her gün at binen Emre ve arkadaşı, Arda köyün gençlerine de örnek oluyor. Emre Salgar, hayvan sevgisinin küçük yaşlarda başladığını belirterek, "Kuş ve köpek derken cins horoz, tavuk, kaz ve atla devam etti. Sokakta çaresiz kalan hayvanları alıp evimin bahçesinde bakıyorum. 'Alkız' atımı da terk edilmiş yaralı bir halde buldum. Eve getirdim ve babamın da yardımı ile tedavi edip aylarca bakarak sağlığına kavuşturdum. Şimdi onunla çok iyi arkadaş olduk" diye konuştu.
Merkez Cumhuriyet Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi olan Emre Salgar, kendisi gibi hayvansever olan babası Nihat Salgar´ın da desteği ile evin bahçesini hayvanat bahçesine çevirdi. Bahçede koşarak hepsiyle ayrı ayrı ilgilenen Salgar, beslediği her hayvana da isim verdi. Hayvanlara şiddet haberlerini izlediğinde çok üzüldüğünü belirten Salgar, şunları söyledi:
"Ben hayvanlarımla konuşuyorum, onlara sarılıyor ve öpüyorum. Onlar benim canlarım. Evinde veya bahçesinde hayvan bakanlar böyle baksın. Yemeğini, suyunu aksatmasınlar. Onlara sevgileriyle yaklaşsınlar. 1 yıldır at biniyorum. İleride hayalim de at binicisi olmak. 'Alkız', sahipsizdi. Onu bulduğumda ölüyordu ama şimdi çok iyi. Her hayvanı seviyorum onlar da beni çok seviyor. Hayvanlara eziyet etmesinler onlarda birer can."
Baba Nihat Salgar (48) da "Hayvan sevgisi bebekken vardı. Kuşları ve köpekleri çok severdi. Küçüklüğü hep onlarla geçti. 4 çocuğum var, Emre 2'ncisi. Sahipsiz hayvanları getirip evin bahçesinde büyütüyor. Onlara çok iyi bakıyor. Biz de destek veriyoruz. Tüm hayvanların da onu çok sevdiğini görebiliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-01-30 09:38:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Katerina Köşkü havadan görüntülendi Rus Çarı 2. Nikola’nın av köşkü görenleri mest ediyor
YEREL HABERLER Katerina Köşkü havadan görüntülendi Rus Çarı 2. ...
Başkan Bayrambey güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Bayrambey güven tazeledi
Kars Harakani Havalimanında kar ve buzlanmaya karşı yoğun mücadele
YEREL HABERLER Kars Harakani Havalimanında kar ve buzlanmaya karşı ...
Kars’ta yoğun sis uçuşları engelledi
YEREL HABERLER Kars’ta yoğun sis uçuşları engelledi
JAK timlerinden Afetlere duyarlılık için kayaklı gösteri
YEREL HABERLER JAK timlerinden Afetlere duyarlılık için kayaklı ...
Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet adamlarına önerdi
YEREL HABERLER Göğermiş peynirli Kars ketesini tanıttı, devlet ...
Bu leylekler "Karslı" Göç edemeyen leylekler Kars'ta kaldı Eksi 20 derece soğukta yaşayan leyleklere, yöre halkı “Karslı” diyor
YEREL HABERLER Bu leylekler "Karslı" Göç edemeyen leylekler Kars'ta ...