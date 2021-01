13 yaşındaki Emre, evin bahçesini hayvanat bahçesine çevirdi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS´ın merkez Cumhuriyet köyünde yaşayan Emre Salgar (13), evlerinin bahçesinde kedi, köpek, tavuk, horoz, kaz ve güvercin besliyor. Can dostlarına gözü gibi bakan Salgar, birçok hayvanı da sahiplendi. Boyunlarına sarıldığı hayvanların bakımını eksik etmeyen Salgar, hayvanlara işkence edenlere de sitemde bulundu.

Kent merkezine 10 kilometre mesafedeki Cumhuriyet köyündeki çocukların birçoğu, eğitimlerinden artakalan zamanlarının büyük bölümünü hayvanların bakımıyla geçiriyor ardından da atlarına binerek, köy gezisine çıkıp, eğlenceli anlar yaşıyor. Çocuklar, büyükbaş ve küçükbaşlar, atlar ve kümes hayvanlarının yanı sıra evlerinde bekçilik yapan köpeklerini de büyütüyor.

Arda Salgar 'Tarzan' ismini verdiği atıyla Emre Salgar da 'Alkız' adlı atı ile karla kaplı köyün yollarından arazilerine kadar dolaşıyor. Her gün at binen Emre ve arkadaşı, Arda köyün gençlerine de örnek oluyor. Emre Salgar, hayvan sevgisinin küçük yaşlarda başladığını belirterek, "Kuş ve köpek derken cins horoz, tavuk, kaz ve atla devam etti. Sokakta çaresiz kalan hayvanları alıp evimin bahçesinde bakıyorum. 'Alkız' atımı da terk edilmiş yaralı bir halde buldum. Eve getirdim ve babamın da yardımı ile tedavi edip aylarca bakarak sağlığına kavuşturdum. Şimdi onunla çok iyi arkadaş olduk" diye konuştu.

Merkez Cumhuriyet Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi olan Emre Salgar, kendisi gibi hayvansever olan babası Nihat Salgar´ın da desteği ile evin bahçesini hayvanat bahçesine çevirdi. Bahçede koşarak hepsiyle ayrı ayrı ilgilenen Salgar, beslediği her hayvana da isim verdi. Hayvanlara şiddet haberlerini izlediğinde çok üzüldüğünü belirten Salgar, şunları söyledi:

"Ben hayvanlarımla konuşuyorum, onlara sarılıyor ve öpüyorum. Onlar benim canlarım. Evinde veya bahçesinde hayvan bakanlar böyle baksın. Yemeğini, suyunu aksatmasınlar. Onlara sevgileriyle yaklaşsınlar. 1 yıldır at biniyorum. İleride hayalim de at binicisi olmak. 'Alkız', sahipsizdi. Onu bulduğumda ölüyordu ama şimdi çok iyi. Her hayvanı seviyorum onlar da beni çok seviyor. Hayvanlara eziyet etmesinler onlarda birer can."

Baba Nihat Salgar (48) da "Hayvan sevgisi bebekken vardı. Kuşları ve köpekleri çok severdi. Küçüklüğü hep onlarla geçti. 4 çocuğum var, Emre 2'ncisi. Sahipsiz hayvanları getirip evin bahçesinde büyütüyor. Onlara çok iyi bakıyor. Biz de destek veriyoruz. Tüm hayvanların da onu çok sevdiğini görebiliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-01-30 09:38:33



