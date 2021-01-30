Hasta kadın, karlı yolda iş makinesi kepçesiyle ambulansa taşındı

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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde rahatsızlanan kadın, yolların kardan kapalı olması nedeniyle iş makinesi kepçesi ile ambulansa taşındı.

Kentte dün gece etkili olan kar yağışının ardından Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünün yolu ulaşıma kapandı. Köyde yaşayan Leman Koçyiğit rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istendi. Ambulansla yoğun kar yağışı yüzünden ulaşılamayan köydeki hasta kadın, iş makinesi kepçesine konularak taşındı. İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin kepçesiyle taşınan Leman Koçyiğit, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-01-30 13:42:58



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