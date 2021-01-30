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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta polisten korona tedbirleri uygulaması

İHA

Kars’ta polisten korona tedbirleri uygulaması

Kars’ta polis Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Polis özellikle trafiğe çıkan araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelinde aynı anda birçok noktada korona virüs tedbirlerine yönelik denetim ve uygulamalarını sürdürüyor. Şehrin tüm giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapıyor.
İçişleri Bakanlığı'nca korona virüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda önceki gün saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Kars’ta polis uygulamaları sıklaştırdı. Polis, durdurduğu araçları kontrol ederken, vatandaşları Kovid19 tedbirleri kapsamında uyarıyor.
Kentte Pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince polis ekiplerince uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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