Kars’ta patlayan su borusu ekipleri seferber etti

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Kars’ta patlayan su borusu belediye ekiplerini seferber etti.

Faikbey Ceddesi ile Kazımpaşa Caddesi’nin kesiştiği noktada su borusu patladı. Durum Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirildi. Bölgeye gelen belediye ekipleri, önce asfaltı kırdı, ardından patlayan su borusuna müdahale etti. Belediye ekipleri, suyu kestikten sonra patlayan boruyu değiştirme çalışması başlattı.

Çok sayıda iş makinesi ve personelin müdahalesiyle yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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