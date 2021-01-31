Kars’ta patlayan su borusu ekipleri seferber etti

Kars’ta patlayan su borusu belediye ekiplerini seferber etti.
Faikbey Ceddesi ile Kazımpaşa Caddesi’nin kesiştiği noktada su borusu patladı. Durum Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirildi. Bölgeye gelen belediye ekipleri, önce asfaltı kırdı, ardından patlayan su borusuna müdahale etti. Belediye ekipleri, suyu kestikten sonra patlayan boruyu değiştirme çalışması başlattı.
Çok sayıda iş makinesi ve personelin müdahalesiyle yürütülen çalışmalar devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.