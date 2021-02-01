Kars’ta cadde ve sokakların karı temizliyor

Kars’ta kar yağışının ardından belediyenin kar temizleme çalışmaları başladı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla kenttin cadde ve sokaklarının buz ve karı temizleniyor. Greyderle temizlenen karlarlar iş makineleri aracılığıyla kamyonlara yüklenerek kent dışına çıkarılıyor.

Kars Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen caddelerinin karlarını temizleme çalışmaları bazı caddelerde park edilen araçlardan dolayı zaman zaman zaman aksıyor. Sahipleri tarafından park edilen araçlardan dolayı tam olarak çalışmaları yürütemeyen ekipler, araç sahiplerinden kendilerine yardımcı olmalarını istediler. ,

Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda Faikbey Caddesi, Kazımpaşa Caddesi başta olmak üzere kenttin bütün caddelerinin buz ve karları temizlendi.

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