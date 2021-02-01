Kars’ta dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kars’ta Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehrin birçok noktasında Korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında halkımızın yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, vaka görülen binalar ile birçok noktada dezenfeksiyon çalışmaları kararlılıkla yapılıyor.

Kente geçtiğimiz aylarda yükselişe geçen vaka sayıları, hem devletin, hem belediyenin ve hem de vatandaşların alınan tedbirleri kararlılıkla uygulaması sonucu ciddi oranda düşüş yaşandı. Belediye ekiplerince dezenfeksiyon çalışmaları salgın riski ortadan kalkıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.

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