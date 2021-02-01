Kars’ta tüketici hakem heyetine 2020'de bin 289 başvuru yapıldı

Kars Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, 2020 yılında tüketici hakem heyetine bin 289 başvuru yapıldığını belirtti.

Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, 2020 yılı içerisinde İl Tüketici Hakem Heyetine iletilen başvuru istatistiklerini açıkladı.

2020 yılında bin 289 başvurunun yapıldığını ifade eden Beyribey, “Sektörel bazda en çok başvuru yüzde 55 perakende ticaret başvurusu aldık. Bu başvuruyu yüzde 18 abonelik hizmetleri, yüzde 17 finansal hizmet, yüzde 7 ulaşımsağlıkeğitim, yüzde 1 turizm ve yüzde 2 ise diğer hizmetler takip etti” dedi.

Alınan başvurulardan bin 133 başvuru hakkında karar alındığını kaydeden Beyribey, başvuruların 845’inin lehte, 257’sinin aleyhte olduğunu ve 31 görevsizlik kararı verildiği vurguladı.

Beyribey ayrıca toplam şikayetlerin parasal değerinin 2.047.282,00 lira olduğunu sözlerine ekledi.

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