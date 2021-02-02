Kars´ta tipi etkili oldu

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) KARS´ın Selim ilçesi Katranlı yolunda tipi etkili oldu.
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Geçen günlerde etkili olan kar yağışı yerini soğuk ve tipiye bıraktı. Soğuk hava Kars'ta hissedilirken bazı noktalarda da tipi etkili oldu. Selim ilçesi Katranlı civarında ise tipi oluştu. Tipi nedeniyle köy yolunda sürgünler meydana geldi. Tipinin getirdiği kar yığınları yer yer 1 metreyi buldu.
DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2021-02-02 08:27:45
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