Kışın yemek için samanlığa koyduğu karpuzlar çürüdü



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan Yücer Güler'in, yazın samanların arasında saklayıp, kışın yemek için beklettiği karpuzlar çürüdü.

"Saman içinde karpuz bozulmaz" sözü üzerine deneme yapan Yücer Güler, pazardan satın aldığı 5 karpuzu saman yığının içine bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı ve bitki örtüsünün karla kaplı olduğu bugünlerde karpuz yemek isteyen Güler, sakladığı samanlardan çıkarmak üzere samanlığa gitti. Saman yığınının üzerindeki brandaları açarak dirgenlerle arayan Güler, yaklaşık 30 dakika sonra çekirdeklerini buldu. Karpuzların çürüdüğünü belirten Güler, "Samanlıkta karpuzların bekletildiğini ve kışın tüketildiğini duymuştum. Ben de samanlığa 5 Diyarbakır karpuzu bıraktım. Samanlığın kapısını açıp dirgen ve kürekle karpuzları aradık. Bulduğumuzda ise karpuzlar çürümüş geride sadece çekirdekleri kalmış. Kurduğumuz kışın karpuz yeme hayali, olmadı" dedi.

"Sakla samanı gelir zamanı" ata sözünün doğru olduğunu hatırlatan Güler, "Fakat samanda karpuz saklamak demek ki doğru değilmiş. Biz bunu öğrendik. Karpuzu zamanında taze taze yemek gerekiyor. Umduğumuzu bulamadık ama yine de denemiş olduk" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-02-02 09:39:25



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