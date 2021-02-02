Kars'taki kış tatbikatının hazırlıkları nefesleri kesti TSK’nın ‘Kış 2021 Tatbikatı’ hazırlıkları sürüyor

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Kars’ta 112 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan “Kış2021 TürkiyeAzerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı”nın hazırlıkları sürüyor.

Kars'taki Şehit İs. Asb. Kd. Üçvş. İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapılan hazırlıklar kapsamında Mehmetçik havan atışları gerçekleştirdi. Hedeflerin tek tek vurulduğu havan atışları nefesleri kesti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda gerçekleştireceği tatbikatın hazırlık görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

TSK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“0112 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars’ta icra edeceğimiz 'Kış2021 TürkiyeAzerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi.”

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