Digor’da bir köy karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Digor’da bir köy karantinaya alındı

İHA

Digor’da bir köy karantinaya alındı

Kars’ın Digor ilçesinde bir karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Digor ilçesi Bacalı köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Öte yandan karantinaya alınan Bacalı köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde görevlendirilen jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars'taki kış tatbikatının hazırlıkları nefesleri kesti TSK’nın ‘Kış 2021 Tatbikatı’ hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Kars'taki kış tatbikatının hazırlıkları nefesleri ...
Kışın yemek için samanlığa koyduğu karpuzlar çürüdü
YEREL HABERLER Kışın yemek için samanlığa koyduğu karpuzlar çürüdü
Kars´ta tipi etkili oldu
YEREL HABERLER Kars´ta tipi etkili oldu
Atak helikopterleri ile Kars Kalesi'nde gösteri
YEREL HABERLER Atak helikopterleri ile Kars Kalesi'nde gösteri
Kars’ta tüketici hakem heyetine 2020'de bin 289 başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta tüketici hakem heyetine 2020'de bin 289 ...
Kars’ta dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kars’ta dezenfekte çalışmaları sürüyor
Kars’ta cadde ve sokakların karı temizliyor
YEREL HABERLER Kars’ta cadde ve sokakların karı temizliyor
Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
YEREL HABERLER Sınır köyünde sazlı sözlü toplantı
Dondurucu soğukta cirit oynadılar
YEREL HABERLER Dondurucu soğukta cirit oynadılar
Kars'ta hasta bir kişi iş makinesiyle ambulansa yetiştirildi
YEREL HABERLER Kars'ta hasta bir kişi iş makinesiyle ambulansa ...
Kars’ta patlayan su borusu ekipleri seferber etti
YEREL HABERLER Kars’ta patlayan su borusu ekipleri seferber etti
Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Kars'a ulaştı
YEREL HABERLER Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Kars'a ulaştı
Çin’e bor taşıyan ihracat treni sınır kenti Kars’a geldi
YEREL HABERLER Çin’e bor taşıyan ihracat treni sınır kenti Kars’a ...