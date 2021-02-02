Digor’da bir köy karantinaya alındı

Kars’ın Digor ilçesinde bir karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Digor ilçesi Bacalı köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Öte yandan karantinaya alınan Bacalı köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde görevlendirilen jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.