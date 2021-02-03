Çocukların karda misket eğlencesi



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Selim ilçesinin Katranlı köyünde, karda misket oynayan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. Elleri üşüyen çocuklar, zaman zaman ceplerine sokarak ya da ovuşturarak ısıtmaya çalıştı.

Çocukluk döneminin sevilen oyunlarından misket, bitki örtüsünün karla kaplı olduğu kışın da tercih ediliyor. Evlerinden misketlerini alan çocuklar, köy meydanında toplanıyor ve soğuk havaya rağmen saatlerce oynuyor. Çocuklar, üçgen çizerek, misketlerini bırakıyor ve ardından atış noktası belirledikleri çizgiye geçiyor. Çizgeye en yakın bilye atan, oyunun ilk atışını yapıyor. Her bilyeye vurdukça oyun hakkını elde tutan bilye sahibi, isabet ettiremediğinde sıra ikinciye geçiyor. Yaz mevsimlerinde daha rahat oynanan misket oyunu, kışın ise çocukları zorluyor. Elleri üşüyen çocuklar, zaman zaman ceplerine sokarak ya da ovuşturarak ısıtmaya çalıştı.

Soğuk havaya alışkın oldukları için saatlerce karda oyunlar oynayabildiklerini söyleyen çocuklardan Hakkı Cantepe (13), "Köyde genelde kızak kayıyoruz. Sıkılınca kar topu oynuyoruz ya da misket. Ellerimiz üşüyor ama sıka beklerken ısıtıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-02-03 10:34:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.