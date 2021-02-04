Sağlıkçılardan organ nakline dikkat çekmek için klip paylaşımı



İlhami TURAN/KARS, (DHA)KARS'ın Kağızman ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, pandemi döneminde azalan organ bağışı nedeniyle nakil bekleyen hastaları hatırlatmak için sosyal medyadan klip yayınladı. Kısa sürede binlerce kez izlenen klipte organ naklinin önemine vurgu yapıldı.

Covid-19 salgını, organ nakli bekleyen hastaları da olumsuz etkiledi. Kağızman Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, pandemi döneminde organ bağışının büyük oranda düşmesi nedeniyle nakil bekleyen hastaları hatırlatmak için seferber oldu. Zorlu geçen pandemi döneminde virüsten korumak kadar organ naklinin de ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan sağlık personeli, sosyal medyadan klip yayınlayarak, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

'TÜRKİYE'DE 26 BİN 667 HASTA ORGAN BEKLİYOR'

Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan videonun çok beğenildiğini ve olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Kağızman Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cevahir Alioğlu, "Yayınlanan videodan sonra çok olumlu geri dönüşler aldık. Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların sayısında artış gözlemledik. Hasta yatağında umutla bekleyen kişilere çare olmamız gerekiyor. Güncel verilere göre ülke genelinde 26 bin 667 kişi organ nakli bekliyor. Bunların 1163 kalp, 22 bin 983 hasta ise böbrek nakli için sırada. Bu hastalar için farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. Tüm hastane personeline teşekkür ediyorum. Umarım ülke çapında tüm insanlarımızın organ bağışı ile ilgili duyarlılığını artırarak organ bekleyen hastalarımıza çare oluruz "dedi.



DHA-Genel Türkiye-Kars / Kağızman İlhami TURAN

2021-02-04 08:18:17



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