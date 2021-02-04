Sağlıkçılardan organ nakline dikkat çekmek için klip paylaşımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıkçılardan organ nakline dikkat çekmek için klip paylaşımı

DHA

Sağlıkçılardan organ nakline dikkat çekmek için klip paylaşımı


İlhami TURAN/KARS, (DHA)KARS'ın Kağızman ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, pandemi döneminde azalan organ bağışı nedeniyle nakil bekleyen hastaları hatırlatmak için sosyal medyadan klip yayınladı. Kısa sürede binlerce kez izlenen klipte organ naklinin önemine vurgu yapıldı.
Covid-19 salgını, organ nakli bekleyen hastaları da olumsuz etkiledi. Kağızman Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, pandemi döneminde organ bağışının büyük oranda düşmesi nedeniyle nakil bekleyen hastaları hatırlatmak için seferber oldu. Zorlu geçen pandemi döneminde virüsten korumak kadar organ naklinin de ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan sağlık personeli, sosyal medyadan klip yayınlayarak, farkındalık oluşturmaya çalıştı. 
'TÜRKİYE'DE 26 BİN 667 HASTA ORGAN BEKLİYOR'
Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan videonun çok beğenildiğini ve olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Kağızman Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cevahir Alioğlu, "Yayınlanan videodan sonra çok olumlu geri dönüşler aldık. Organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların sayısında artış gözlemledik. Hasta yatağında umutla bekleyen kişilere çare olmamız gerekiyor. Güncel verilere göre ülke genelinde 26 bin 667 kişi organ nakli bekliyor. Bunların 1163 kalp, 22 bin 983 hasta ise böbrek nakli için sırada. Bu hastalar için farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. Tüm hastane personeline teşekkür ediyorum. Umarım ülke çapında tüm insanlarımızın organ bağışı ile ilgili duyarlılığını artırarak organ bekleyen hastalarımıza çare oluruz "dedi.
 
DHA-Genel Türkiye-Kars / Kağızman İlhami TURAN
2021-02-04 08:18:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Arslan’dan Kağızman Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Milletvekili Arslan’dan Kağızman Kaymakamına hayırlı ...
112 Acil Çağrı Merkezi faaliyete geçti
YEREL HABERLER 112 Acil Çağrı Merkezi faaliyete geçti
Çocukların karda misket eğlencesi
YEREL HABERLER Çocukların karda misket eğlencesi
Kars’ta uygunsuz araç parkına izin yok
YEREL HABERLER Kars’ta uygunsuz araç parkına izin yok
Kars’ta “şok” uygulaması devam ediyor
YEREL HABERLER Kars’ta “şok” uygulaması devam ediyor
Kars'ta 35 araç ve sürücüye kontrolsüz park cezası
YEREL HABERLER Kars'ta 35 araç ve sürücüye kontrolsüz park cezası
Mahir Ünal: “Bizimle bugün mücadele edenler geriye dönüp bakarsanız bu milletin iradesiyle kavga edenlerdir” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Kars’ta
YEREL HABERLER Mahir Ünal: “Bizimle bugün mücadele edenler geriye ...
SERKA, mesleki eğitimi güçlendirmeye Arpaçay’da devam ediyor
YEREL HABERLER SERKA, mesleki eğitimi güçlendirmeye Arpaçay’da devam ...
Digor’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Digor’da bir köy karantinaya alındı
Kars'taki kış tatbikatının hazırlıkları nefesleri kesti TSK’nın ‘Kış 2021 Tatbikatı’ hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Kars'taki kış tatbikatının hazırlıkları nefesleri ...
Kışın yemek için samanlığa koyduğu karpuzlar çürüdü
YEREL HABERLER Kışın yemek için samanlığa koyduğu karpuzlar çürüdü
Kars´ta tipi etkili oldu
YEREL HABERLER Kars´ta tipi etkili oldu