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AK Parti Kars Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

İHA

AK Parti Kars Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Kars İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Zelal Sara, yeniden seçildi.
Kars İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda yapılan Kadın Kolları 6.Olağan Kongresine, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Divanın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan kongrede AK Parti Kars İl Kadın Kolları Başkanlığı yapan Zelal Sara, yeniden Kadın Kolları Başkanı seçildi.

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