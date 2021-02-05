Kars’ta 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

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Kars’a izinsiz giriş yapan 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda ülkeye illegal giriş yaptığı tespit edilen 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak işlemleri yapılmak üzere emniyete getirildi. Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri yapılan 52 kişi sınır dışı edilmek üzere Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin Iğdır Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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