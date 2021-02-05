Kars’ta maddi hasarlı trafik kazası

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Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 2 araçta maddi hasar gördü.

Kaza Faikbey Caddesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada her 2 hasar görürken sürücüler bir süre kazanın şokunu atlamadı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, gerekli tutanakları tuttuktan sonra araçları bölgeden kaldırdı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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