Gürcistan sınırındaki köyde lapa lapa kar yağışı



Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)ARDAHAN´ın Posof ilçesine bağlı Derindere köyünde lapa lapa yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk havanın da etkili olduğu köyde ahırların duvarları buzla kaplandı.

Gürcistan sınırındaki Posof´un son köyü Derindere karla kaplandı. Aniden bastıran kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu. Ahırların duvarları tamamen buzla kaplanırken, ot yığınları da adeta karla örtüldü. Vatandaşlar soğuk iklimde yaşadıklarını ve sürekli yoğun kar yağışlarına tanıklık ettiklerini söylediler. Emekli olduktan sonra İstanbul´dan köyüne dönerek büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlayan ve soğuklardan dolayı ahırının duvarı buz tutan Aliyar Çakar, "Köye geri dönüş yaptım. Bu yıl köyde kaldım. 5 adet hayvanım var onlara bakıyorum. İstanbul´da tanıdığım birçok kişi de köye gelmek istiyor. Buranın doğası, havası çok güzel. Duvarlar buz tuttu. Eski 40´ları bile görüyoruz" dedi.

Lapa lapa yağan kara yakalanan Hanife Kurşun, yalnız yaşadığını ve evinin yıkılması nedeniyle kaymakamlığın kendisine ev yaptığını söyledi. Yaşamı boyunca çok sıkıntılar çektiğini de belirten Kurşun, bu yıl mevsiminin ağır geçtiğini ifade etti.

Kaşları ve kirpikleri karla kaplanan Sedat Kurşun da, "Memleketimiz soğuk. Sürekli bu şekilde kar yağışına maruz kalıyoruz. Çiftçilik yapıyoruz, hayvan yetiştirici ile geçimimizi sağlıyoruz. Kars sürekli köyümüze yağar. Alıştık artık. Gördüğünüz gibi kaşlarım ve kirpiklerimi kar kapladı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-02-08 08:53:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.