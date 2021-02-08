Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) organizasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda katılan Karslı atletler Türkiye şampiyonu oldu.

TAF’ın organizasyonunda geçen sene yaşamını yitiren Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) İstanbul İl Temsilcisi Selahattin Yıldız'ın anısına İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Türkiye Atletizm Salon Şampiyonasına antrenörleri Bahattin İnce nezaretinde katılan Tuğba Topbaş ve Hakan Buğanli başarılarına bir yenisini daha ekledi.

0507 Şubat 2021 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Büyükler ve U20 Türkiye Salon Şampiyonası’nda Tuğba Toptaş 800 metreyi 2.07.74 saniyede koşarak Türkiye Şampiyonu oldu. Toptaş, koştuğu dereceyle 0811 Temmuz 2021 tarihlerin de yapılacak olan U23 Avrupa Şampiyonası Barajını geçti. U20 Erkeklerde ise 1500 metrede Hakan Buğanli 3.56.71 saniye koşarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Tuğba Toptaş 20 Şubat 2021 tarihinde İstanbul ilinde yapılacak olan Büyükler Balkan Şampiyonası’nda 800 metrede Türkiye’yi temsil edecek. Hakan Buğanli ise 13 Şubat 2021 tarihinde Bulgaristan’da yapılacak olan U20 Erkeklerde 1500 metrede Türkiye temsil edecek.

Karslı atletlerin Türkiye Şampiyonu olması kentte de sevinçle karşılandı. Atletlerin önümüzdeki günlerde kente dönmesi bekleniyor.

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