Kars’ta belediye sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

Kars’ta belediye sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri birçok noktada sokak havyalarına mama, yem ve su bıraktı.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Belediye ekipleri il genelinde aç kalan sokak hayvanları için birçok noktaya mama, yem ve su bırakarak hayvanları yiyecek bulmasını sağladı.

Kent genelinde sayıları çok fazla olan sokak hayvanlarını belediye ekipleri doyuruyor. Belediye ekipleri bir taraftan da hasta ve bakıma muhtaç olan sokak hayvanlarını tedavisi yapıyor. Belediye ekiplerinin sokak hayvanları konusunda duyarlılığı vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

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