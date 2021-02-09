Kars’ta trafik denetimleri sürüyor

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Kars’ta trafik ekiplerince denetimler aralıksız devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce şehrin giriş ve çıkışlarında alkollü araç kullanmak, hız sınırı ihlali, ehliyetsiz araç kullanmak, kamyon çekici ve otobüslerde takograf kullanmamak ve muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkanlar üzerinde denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde trafik ekipleri araçları tek tek kontrol etti. Ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerince bu tür denetimlerin aralıksız yapılacağı öğrenildi.

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