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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

35 dağcı, ayağının tozuyla tecrübelerini paylaştı

İHA

35 dağcı, ayağının tozuyla tecrübelerini paylaştı

Merkezi Kars’ta bulunan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Ağrı Valiliği’nin işbirliğiyle 6 yıl aradan sonra resmi tırmanışlara açılan Ağrı Dağı’na kış tırmanışı gerçekleştiren Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) üyesi 35 dağcı, ayağının tozuyla tecrübelerini paylaştı.
SERKA’nın faaliyet alanında bulunan Avrupa’nın ve Türkiye’nin zirvesi Ağrı Dağı’na 6 yıl aradan sonra ilk resmi kış tırmanışını TDF Başkanı Ersan Başar koordinesindeki federasyon üyesi 35 dağcı gerçekleştirdi. 4 Şubat günü yapılan resmi açılış töreninin ardından tırmanışa geçen 35 dağcı, 4 bin 800 metredeki buzulda yaşanan tipiye yakalanınca zirve yapamadan geri döndü. Tırmanıştan dört gün sonra Doğubayazıt ilçesine dönen dağcılar düzenlenen toplantıyla tecrübelerini paylaştı ve Ağrı Dağı’yla ilgili sorunları ve çözüm yollarını tartıştı.
SERKA tarafından düzenlenen toplantıya TDF Başkanı Başar ve beraberindeki 35 dağcı ile SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, SERKA birim başkanları Çağrı Birol Esatoğlu ile Gökhan Özince ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir ile dağ rehberleri ve alan kılavuzları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan SERKA Genel Sekreteri Taşdemir, Ağrı Dağı’nın 6 yıl aradan sonra resmi tırmanışlara açılmasının herkesi mutlu ettiğini söyledi. Ağrı Dağı’nın sadece Türkiye için değil Avrupa ve bütün dünya için önemli bir dağ ve turistik destinasyon olduğunu vurgulayan Taşdemir, “Dağcılarımız, her ne kadar zirveye çok az bir mesafe kala geri dönmüş olsa da bu tırmanışınız kışın zor şartlarında bile herhangi bir güvenlik engeli olmaksızın Ağrı Dağı’na çıkılabileceğinin ispatıdır” dedi.
Taşdemir, Ağrı Valiliği koordinasyonunda SERKA, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TDF ve diğer paydaşlarla birlikte Ağrı Dağı için bütüncül bir plan hazırlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
“Türkiye’nin dağcıları Ağrı Dağı’nda mıntıka temizliği yapacak”
TDF Başkanı Ersan Başar ise, Ağrı Dağı’nın kadim ve kutsal bir dağ olduğunu anımsatarak, sadece yurt içinden değil, yurt dışından da büyük bir talep gördüğünü ifade etti. Ağrı Dağı’nın yaklaşık bin kişilik istihdam sağladığına işaret eden Başar, “Ağrı’nın Ağrı Dağı ile Ağrı Dağı’nın ise tırmanışlarla anılması lazım. Dağ’ın turizm ve spor alanlarında 2021 yılında yenilenmiş bir bakış açısıyla gelecek dağcılara kaliteli bir deneyim sunması gerekir. İnşallah bir daha kapanmamak üzere açılan Dağ için bizler tüm paydaşlarla elimizden geleni yapacağız. 30 Ağustosta birçok yabancı ülkeden gelecek dağcılar ve ülkemizdeki dağcılarla bir tırmanış gerçekleştireceğiz. Yine İshak Paşa Sarayının karşısında kayalar gördük, bunların da tırmanışa uygun hale getirilmesi için çalışacağız. Bizler Ağrı Dağı için hepimiz aynı dili konuşarak ancak yerine getirebiliriz” diye konuştu.
Gençlik Spor İl Müdürü Cihan Demir de, açılış izninden sonra en büyük görevin Doğubayazıtlı dağcılara düştüğünü ve gelen misafirlere en iyi şekilde hizmet verilmesi gerektiğini dile getirdi. Toplantının soru cevap kısmında ise, Ağrı Dağı’yla ilgili sorunlar ve çözüm yolları tartışıldı. Toplantıya katılan paydaşlar yaz aylarında Ağrı Dağı’nda geniş kapsamlı bir mıntıka temizliği yapma sözü verdi.

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