TSK ve Azerbaycan Ordusu’ndan nefes kesen tatbikat Eksi 30 derecede omuz omuza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TSK ve Azerbaycan Ordusu’ndan nefes kesen tatbikat Eksi 30 derecede omuz omuza

İHA

TSK ve Azerbaycan Ordusu’ndan nefes kesen tatbikat Eksi 30 derecede omuz omuza

Kış2021 TürkiyeAzerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, 1 Şubat tarihinde Kars’ta icra edilmeye başlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllardaki “en kapsamlı kış tatbikatı” olarak nitelendirdiği tatbikatta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri de yer alıyor.
Tatbikat kapsamında, Kış2021 Tatbikatı'na katılan bin 268 asker, kayaklı taarruz, hava hücum harekatı, tank hendeğinden ve mayın tarlasından geçiş, ateş desteği, havadan ikmal faaliyeti, yaralı tahliye (Havadan helikopter, karadan zırhlı ambulans ve kar üstü araçla) gibi faaliyetleri gerçekleştirdi. Ayrıca, envantere yeni giren silah ve sistemlerin etkin olarak kullanıldığı tatbikatta, 190 farklı cinste araç, değişik tür ve çapta 218 silah kullanıldı.
İki yılda bir yapılan tatbikat, 1 12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da son gün yapılacak Seçkin Gözlemci Günü’ne katılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

35 dağcı, ayağının tozuyla tecrübelerini paylaştı
YEREL HABERLER 35 dağcı, ayağının tozuyla tecrübelerini paylaştı
Arpaçay Ovası sulaması inşaatı tamamlanıyor
YEREL HABERLER Arpaçay Ovası sulaması inşaatı tamamlanıyor
Kars’ta ağaçlar budanıyor
YEREL HABERLER Kars’ta ağaçlar budanıyor
Kars’ta trafik denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Kars’ta trafik denetimleri sürüyor
Kars’ta bahar havası yaşanıyor Güneşi gören vatandaşlar sokağa çıktı
YEREL HABERLER Kars’ta bahar havası yaşanıyor Güneşi gören ...
Kars’ta belediye sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı
YEREL HABERLER Kars’ta belediye sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı
Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı `Poyraz´a bindi
YEREL HABERLER Oyuncu Selen Görgüzel doğum gününde cirit atı ...
Ahmet Tevfik Paşa Konağı turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Ahmet Tevfik Paşa Konağı turizme kazandırılacak
Karslı atletler Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Karslı atletler Türkiye şampiyonu oldu
Gürcistan sınırındaki köyde lapa lapa kar yağışı
YEREL HABERLER Gürcistan sınırındaki köyde lapa lapa kar yağışı