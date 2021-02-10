TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı (2)

ÖZEL KUVVETLERDEN ÖZEL GÖSTERİ
Kars'ın Aktaş mevkisindeki tatbikatta, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden oluşan özel kuvvetler, kendilerine verilen görevi başarıyla tamamladı. Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait özel birlikler, 'ATAK' helikopterleri ile indirme yaparak, hedefleri 12'den vurdu. Özel kuvvetlerin başarıyla gerçekleştirdiği görevin ardından komandolar, kullandıkları teçhizatı tanıtarak, Komando Andı içti. Tatbikatta daha sonra Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) Timi makine teçhizatını tanıttı.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Turgay İPEK
2021-02-10 13:02:56
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